Caio Ibelli, Jadson André e Wiggolly avançam na repescagem da etapa do Rio

Os surfistas brasileiros que participaram nesta sexta-feira da repescagem da etapa do Rio do Circuito Mundial se deram bem, com exceção de Miguel Pupo, que foi eliminado. Afinal, Jadson André, Caio Ibelli e Wiggoly Dantas avançaram à terceira fase do evento na praia de Saquarema.

Jadson André conseguiu um total de 11 pontos em duas ondas surfadas logo no início da sua bateria, superando Michael Bourez, do Taiti, que conseguiu 10,27. Caio Ibelli começou atrás do francês Joan Duru, mas o superou por 14,87 a 12,40, conseguindo a nota 8,70 na sua melhor onda.

Wiggoly Dantas teve pela frente o havaiano Ezekiel Lau e o superou por 15,60 a 15,26 em uma disputa bastante equilibrada, em que o brasileiro conseguiu 8,50 na sua melhor onda. Já Miguel Pupo foi eliminado ao perder para o australiano Adrian Buchan por 14,94 a 12,67.

Com o fim da repescagem, os confrontos da terceira fase da etapa do Rio do Circuito Mundial estão definidos. Wiggoly Dantas terá pela frente o havaiano Sebastian Zietz, Gabriel Medina enfrentará o australiano Bede Durbidge e Yago Dora medirá forças com o havaiano John John Florence, o atual campeão mundial.

O sul-africano Jordy Smith será o rival de Jadson André, Caio Ibelli vai encarar o australiano Adrian Buchan e Filipe Toledo duelará com o norte-americano Kanoa Igarashi. Além disso, Haverá um duelo brasileiro entre Adriano de Souza, o Mineirinho, e Ian Gouveia.