Caio Ibelli vence na repescagem e fica mais próximo do título mundial de surfe

GOLD COAST - O paulista Caio Ibelli venceu o australiano Eli Steele na repescagem do Billabong ASP World Junior e manteve suas chances de conquistar o título mundial Pro Junior, para surfistas de até 21 anos. "Era uma bateria difícil pra mim porque eu estava sentindo muita pressão de ter que vencer de qualquer jeito. Mas eu comecei a ficar mais tranquilo depois de conseguir minha primeira nota alta numa onda boa, então estou feliz por ter surfado bem. Às vezes não me importo de perder na primeira rodada porque me faz sentir raiva e aumenta minha concentração", disse o brasileiro.

Com a vitória, Caio Ibelli segue líder do ranking, mas não pode bobear na próxima fase, que terá vários brasileiros. Seis atletas nacionais conquistaram a vaga e vão disputar classificação para as oitavas de final. Quatro já estavam garantidos por terem estreado com vitórias no sábado (Marco Fernandez, Filipe Toledo, Ian Gouveia e Peterson Crisanto) e todos têm chances na disputa do título mundial. O catarinense Cauê Wood foi o outro classificado na repescagem.

A diferença de pontos de Caio Ibelli para seus concorrentes é um pouco confortável que se ele vencer mais uma bateria, já tira cinco adversários da briga pelo título mundial numa tacada só: o paulista Filipe Toledo, os norte-americanos Conner Coffin e Andrew Doheny, o pernambucano Ian Gouveia e o paranaense Peterson Crisanto. E a sua passagem para as oitavas de final também vai dificultar a vida dos outros três concorrentes.

Confira os resultados do dia:

REPESCAGEM MASCULINA

1ª: Caio Ibelli (BRA) 14.83 x 8.17 Eli Steele (AUS)

2ª: Wade Carmichael (AUS) 12.83 x 9.10 Dale Staples (AFR)

3ª: Tim Macdonald (AUS) 11.67 x 5.00 Ryan Callinan (AUS)

4ª: Nathan Carvalho (HAV) 16.07 x 14.90 Frederico Morais (PRT)

5ª: Dean Bowen (AUS) 15.00 x 10.60 Mitchell Parkinson (AUS)

6ª: Mateia Hiquily (TAH) 12.23 x 11.76 Creed McTaggart (AUS)

7ª: Kaito Ohashi (JAP) 16.14 x 9.07 William Aliotti (FRA)

8ª: Vasco Ribeiro (PRT) 16.43 x 13.57 Deivid Silva (BRA)

9ª: Cauê Wood (BRA) 9.93 x 8.60 Kan Watanabe (JAP)

Ficaram para o próximo dia:

10ª: Kalani David (HAV) x Dylan Lightfoot (AFR)

11ª: David Van Zyl (AFR) x Kaishu Tanaka (JAP)

12ª: Evan Thompson (EUA) x Pierre-Valentin Labo (FRA)

13ª: Arashi Kato (JAP) x Michael February (AFR)

14ª: Chase Wilson (EUA) x Keala Naihe (HAV)

15ª: Dylan Kowalski (EUA) x Andrew Doheny (EUA)

16ª: Lucas Silveira (BRA) x Hiroto Arai (JAP)

OITAVAS DE FINAL FEMININA

1ª: Philippa Anderson (AUS) x Quincy Davis (EUA)

2ª: Sarah Mason (NZL) x Ellie-Jean Coffey (AUS)

3ª: Nage Melamed (HAV) x Bianca Buitendag (AFR)

4ª: Joanne Defay (FRA) x Holly-Sue Coffey (AUS)

5ª: Leila Hurst (HAV) x Eden Putland (AUS)

6ª: Felicity Palmateer (AUS) x Nao Omura (JAP)

7ª: Sarah Baum (AFR) x Maud Le Car (FRA)

8ª: Dimity Stoyle (AUS) x Alessa Quizon (HAV)