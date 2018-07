Caio no ataque: chance de ganhar espaço no Botafogo

Aos 19 anos, o atacante Caio começou o ano bem no Botafogo, marcando gols decisivos, teve participação importante na conquista do Estadual do Rio, mas ainda não está totalmente satisfeito. Falta conseguir a titularidade. Sem Loco Abreu, liberado para se apresentar ao Uruguai a fim de disputar a Copa da África, a chance de se firmar no time principal caiu no colo do jovem jogador. Cabe a ele, então, atuar bem, começando por hoje.

Para ele, enfrentar o São Paulo é especial. Nas categorias de base, o atleta fez teste no time paulista por duas semanas e garantiu que "arrebentou". Em quatro coletivos, marcou oito gols, relatou. "Fiz amistosos como titular e acertei um contrato de três meses. Até hoje não entendi o que aconteceu para eu perder espaço. O treinador (Vizolli) me sacou e sequer fiquei no grupo que treinava. Até os jogadores me perguntaram o que aconteceu", recordou. "Vai ser legal jogar contra o São Paulo."