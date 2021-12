Caio Pumputis chega à final dos 200m peito, mas fica sem medalha em Abu Dabi

O quarto dia do Mundial de Piscina Curta, em Abu Dabi, terminou sem medalhas para o Brasil. Único brasileiro a disputar uma final neste sábado, Caio Pumputis ficou de fora do pódio dos 200 metros peito ao terminar a prova decisiva em oitavo lugar. Cerca de dez minutos depois disso, ele nadou nas semifinais dos 100 metros medley, disputa na qual também terminou em oitavo.

Na final do peito, Pumputis teve uma largada boa, com o melhor tempo de reação, mas caiu de rendimento e fechou com 2m06s29. O vencedor da prova foi o americano Nick Fink, com 2m02s28. Já na semi do medley, o nadador brasileiro sentiu o cansaço em razão do pouco tempo de intervalo.

Leia Também Ana Marcela Cunha é prata em Abu Dabi e fatura título do Circuito Mundial em 2021

Ele entrou com o melhor tempo de balizamento, mas terminou a prova quase um segundo acima do tempo feito anteriormente nas eliminatórias. "Pesou muito (o intervalo curto), eu tinha nadado de manhã quase um segundo mais rápido. Tinha uma monte de coisa para ajustar, mas foi a primeira prova", comentou o atleta após a prova.

Na outra semifinal dos 100 metros medley, o também brasileiro Leonardo Santos não conseguiu avançar. Com 52s45, ele fez apenas a décima segunda marca geral, duas posições acima de Pumputis, 14º colocado.

O Brasil ainda teve representantes nas semis do 50 metros costas. Gabriel Fantoni competiu na primeira prova e acabou em oitavo lugar, com tempo de 23s37. Na segunda semifinal, Guilherme Guido ficou em quinto lugar depois de concluir a disputa em 23s51. Fora das fases decisivas, Giovanna Diamante foi a 18ª colocada nos 50 metros borboleta e Nathalia Almeida a 23ª nos 100 metros medley, enquanto Gabriel Santos terminou em 33º lugar dos 50 metros livres.

Apesar da frustração do sábado sem medalhas, o domingo guarda esperanças. Nathalia Almeida e Gabrielle Roncatto disputam as eliminatórias dos 400 metros livres nesta madrugada, segundo o horário de Brasília. As duas também estarão no revezamento 4 x 200 metros livre. Já Nicholas Santos compete nas eliminatórias dos 50 metros borboleta.