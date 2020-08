Cairo Santos acerta com o Chicago Bears e volta para a NFL

O brasileiro Cairo Santos está de volta à NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos. Aos 28 anos, ele foi anunciado como reforço pelo Chicago Bears. Esta será a segunda passagem do kicker pela equipe. Cairo Santos atuou pelos Bears em 2017. O brasileiro participou de apenas duas partidas da liga, tendo acertado 4 de 5 field goals, depois ficando afastado dos jogos por causa de uma lesão na virilha.

A nova chance para Cairo Santos aparece no momento em que o time de Chicago tem o seu kicker titular, Eddy Piñeiro, sofrendo com uma lesão na virilha - ele se contundiu em treinamento na última quinta-feira.

Cairo Santos já atuou por seis temporada na NFL. Ele ficou no Kansas City Chiefs de 2014 a 2017, depois passando pelo Bears, além de Los Angeles Rams (2018), Tampa Bay Buccaneers (2018) e pelo Tennessee Titans (2019).

O brasileiro foi dispensado do Titans em outubro do ano passado após uma atuação desastrosa diante do Buffalo Bills, quando perdeu quatro field goals. Ele tem 80,6% de precisão nesse tipo de lance, com 108 de 134 convertidos.

A próxima temporada da NFL se iniciará em 10 de setembro. O primeiro compromisso dos Bears será no dia 13, quando o time vão encarar o Detroit Lions.