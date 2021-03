Cairo Santos fecha novo contrato com Chicago Bears e pode receber até R$ 97 milhões

O kicker brasileiro Cairo Santos, após ótima temporada, acertou sua renovação de contrato com o Chicago Bears por mais cinco temporadas. Somados os incentivos, o contrato pode render até US$ 17,5 milhões, aproximadamente R$ 97 milhões, na conversão atual.

O contrato do brasileiro com a equipe do Illinois pode, por opção da equipe, ser reduzido a apenas três temporadas, o que faria o valor do vínculo girar em torno de US$ 10,5 milhões, algo como R$ 58 milhões.

Com 29 anos, o paulista já passou por outras cinco equipes da NFL: Kansas City Chiefs, New York Jets, Los Angeles Rams, Tampa Bay Buccaneers e Tennessee Titans. Pelo Chicago Bears, Cairo disputou as temporadas de 2014 a 2017, retornando à equipe em 2020. Em 2017, foi dispensado após uma séria lesão.

Em 2020, o jogador natural de Limeira, interior de São Paulo, alcançou excelente aproveitamento em sua principal função no futebol americano. Cairo acertou 30 dos 32 field goals que tentou, o que representa cerca de 93,7%. Na última temporada, o Chicago Bears foi eliminado nos playoffs pelo New Orleans Saints.