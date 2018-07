Cal Crutchlow crava pole da MotoGP na Holanda

Segundo colocado no grid, Márquez poderia ter tido um dia muito pior. Ainda durante a terceira sessão de treino livre, pela manhã, o espanhol sofreu uma forte queda, sozinho, que resultou em uma fratura no dedo mindinho da mão direita e outra no pé direito. Mesmo assim, voltou à pista à tarde e conseguiu a segunda posição.

Atrás dele virá o alemão Stefan Bradl, que anotou a marca de 1min34s878, seguido pelo heptacampeão Valentino Rossi, que cravou 1min34s974 e largará em quarto à beira da primeira fila, que não consegue há dois anos e oito meses.

Na quinta colocação, vem outro piloto que sofreu com o fantasma do circuito de Assen. O espanhol Dani Pedrosa também teve uma queda nesta sexta, a cinco minutos para o fim do treino, e não conseguiu voltar à pista, mas já havia cravado o tempo de 1min35s006. Completando a segunda fila, estará Bradley Smith, que fez 1min35s454.

Vale lembrar que o atual campeão e vice-líder desta temporada, Jorge Lorenzo, está fora da prova de sábado. Ele sofreu uma queda nos treinos de quinta, fraturou a clavícula esquerda e passou por cirurgia. Ainda não há previsão para sua volta.

Confira os dez mais bem colocados do grid da etapa da Holanda:

1.º Cal Crutchlow (GBR/Yamaha), 1min34s398

2.º Marc Márquez (ESP/Honda), 1min34s755

3.º Stefan Bradl (ALE/Honda), 1min34s878

4.º Valentino Rossi (ITA/Yamaha), 1min34s974

5.º Dani Pedrosa (ESP/Honda), 1min35s006

6.º Bradley Smith (GBR/Yamaha), 1min35s454

7.º Aleix Espargaro (ESP/ART), 1min35s500

8.º Alvaro Bautista (ESP/Honda), 1min35s508

9.º Randy De Puniet (FRA/ART), 1min35s622

10.º Nicky Hayden (EUA/Ducati), 1min35s908