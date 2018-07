Calderano é ouro em simples e nas duplas no Aberto do Brasil de Tênis de Mesa

Principal mesa-tenista do País, Hugo Calderano conquistou duas medalhas de ouro no Aberto do Brasil, realizado no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, ao conquistar os títulos individual e de duplas, em parceria com Gustavo Tsuboi, do evento.

Número 25 do mundo, Calderano venceu a disputa individual ao derrotar na decisão, realizada neste domingo, o indiano Amalraj Anthony, o 147º colocado no ranking, por 4 sets a 1, com parciais de 14/12, 9/11, 11/7, 11/7 e 11/5.

"Fico muito feliz com minha performance. O indiano tem um estilo que me colocou muita pressão. Joga rápido, em cima da mesa, e dificulta as ações. Tive que me concentrar bastante no saque, na recepção e nas primeiras bolas. Precisei me adaptar para fazer meu melhor", afirmou.

Calderano destacou que o torneio no Brasil foi encarado como preparação para o Mundial, que será disputado na Alemanha de 29 de maio a 5 de junho. Além de Calderano, o Brasil será representado por Gustavo Tsuboi, Cazuo Matsumoto, Vitor Ishyi, Eric Jouti, Bruna Takahashi, Caroline Kumahara e Lin Gui. O torneio reúne chaves individuais e de duplas.

"Agora vem o Mundial, que é a competição mais importante do calendário deste ano. Volto na quarta-feira para a Alemanha e vamos intensificar a preparação nessa reta final para chegar 100% também tecnicamente", disse.

Na chave de duplas, Calderano e Tsuboi, que ocupam a terceira colocação no ranking mundial, derrotaram na final o eslovaco Thomas Keinath e o alemão Patrick Baum por 3 seta a 0. "Não deixamos dúvidas de que estamos no topo, entre os melhores do mundo. Esse resultado mostra nossa regularidade", disse Calderano.

Na chave feminina, a romena Bernadette Szocs, cabeça de chave número 1 do torneio, também confirmou o favoritismo e bateu a francesa Audrey Zarif por 4 sets a 0 para levar o título.

Rivais na final de simples, romena e francesa se juntaram no torneio de duplas e asseguraram a conquista com vitória sobre as brasileiras Gui Lin e Bruna Takahashi por 3 sets a 0, com parciais de 13/11, 12/10 e 11/8.