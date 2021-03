Calderano perde e fecha entre os oito melhores na 1ª etapa do Circuito Mundial

O brasileiro Hugo Calderano, número 6 do ranking mundial de tênis de mesa, fechou a sua participação entre os oito melhores da primeira competição internacional de 2021, o WTT Contender. Ele foi superado de virada pelo francês Simon Gauzy por 3 sets a 2 - parciais de 6/11, 8/11, 11/7, 11/5 e 11/8 -, nesta sexta-feira, na Lusail Sports Arena, em Doha, no Catar, pelas quartas de final do torneio.

Calderano iniciou muito bem a partida. Mostrando desenvoltura e encaixando seus melhores golpes, o brasileiro dominou a segunda metade do primeiro set e repetiu a dose na segunda parcial, encaminhando o que poderia ser uma vitória mais tranquila e que lhe garantiria a vaga na semifinal.

Mas o francês, 20.° do mundo e colega do brasileiro no Liebherr Ochsenhausen, da Alemanha, não se deu por vencido e passou a impor seu jogo a partir do terceiro set. Na quarta parcial, explorou os erros de Calderano e levou a partida para o desempate. Chegou a abrir 8 a 4 no placar, mas o brasileiro reagiu. Gauzy pediu tempo e, após o empate em 8 a 8, conseguiu reverter alguns serviços e concretizou a virada.

"Infelizmente, o Hugo não conseguiu fechar o jogo. Começou muito bem com um nível muito alto. Sacou muito bem, recepções agressivas e bem eficiente nos primeiros golpes. Passo a passo, a qualidade da recepção caiu e ele perdeu o ritmo certo. O Gauzy jogou muito bem a segunda parte do jogo. Mesmo assim, o Hugo voltou e teve chance de ganhar, mas não fez uma última série boa de saques quando estava 8 a 8. Uma pena pela derrota", disse o francês Jean-René Mounié, técnico de Calderano.

A virada acabou com a trajetória de Calderano no torneio, mas o desafio no Catar continua. O WTT Star Contender, segunda competição do calendário de 2021, começou nesta sexta-feira, mas ainda não teve participação dos brasileiros. Além do mesa-tenista carioca, que entra diretamente na chave principal do individual, a partir de segunda-feira, o evento terá a participação de Bruna Takahashi, Eric Jouti, Gustavo Tsuboi, Thiago Monteiro e Vitor Ishiy.