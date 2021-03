Calderano vence duelo brasileiro na estreia do Circuito Mundial de Tênis de Mesa

Hugo Calderano venceu o duelo brasileiro no WTT Contender, primeira competição internacional de 2021 no Circuito Mundial de Tênis de Mesa. Nesta quarta-feira, na Lusail Sports Arena, em Doha, no Catar, ele bateu Gustavo Tsuboi por 3 sets a 1 - parciais de 12/10, 8/11, 12/10 e 12/10, em sua estreia, pela fase de classificação. Nas oitavas de final, encara nesta quinta o sul-coreano An Jaehyun.

Trata-se de um perigoso adversário. An Jaehyun era o número 157 do mundo quando começou o Mundial de 2019, em Budapeste, na Hungria. Começou a disputa na fase de grupos, conquistou vaga na chave principal e chegou até a semifinal. Hoje, com 21 anos, é o 39.° do ranking. Será o primeiro confronto internacional entre eles. Calderano é o sexto do mundo na atualidade, mas sabe que precisa estar atento.

Leia Também Hugo Calderano acerta com equipe russa para disputa da temporada do tênis de mesa

"Não temos muitas referências sobre o sul-coreano An. Ele ganhou bronze no último Mundial Individual. Então, sabemos que é um jogador muito forte. Ele gosta bastante das trocas de bolas e ralis, como o Hugo. Deve ser um jogo espetacular. A chave do confronto, provavelmente, será o saque e recepção, onde espero que o Hugo possa fazer a diferença", explicou o técnico do brasileiro, o francês Jean-René Mounié.

A estreia de Calderano não foi nada fácil. Tsuboi fez uma grande partida desde o início. No primeiro set, confirmando a maioria dos serviços, chegou a ter um set point, com 10 a 9 no placar. Calderano virou e conseguiu fechar em 12 a 10.

No segundo set, Tsuboi foi absoluto até a metade, chegando a abrir 7 a 0. Calderano reagiu, encaixou o jogo, mas o rival conseguiu administrar a boa vantagem até o fim. Na terceira parcial, em panorama semelhante ao do primeiro set, novamente os dois brasileiros chegaram empatados em 10 a 10 e Calderano venceu. Tsuboi seguiu lutando, porém foi derrotado por 12 a 10 no quarto set e se despediu do torneio individual.

"O jogo contra o Gustavo foi bem duro. Venceu por 3 a 1, mas cada set foi muito disputado. O que eu gostaria de ressaltar nesse jogo do Hugo, é que nos momentos chaves ele jogou muito bem. O Gustavo tentou colocar pressão e o Hugo conseguiu, por três vezes, subir o seu nível", analisou Mounié.

DERROTA NO FEMININO - A brasileira Bruna Takahashi também não está mais na disputa do individual no WTT Contender. Ele foi derrotada pela ucraniana Ganna Gaponova (69.ª do ranking) por 3 sets a 0 - parciais de 11/5, 11/9 e 11/6), pela fase de classificação da chave feminina.