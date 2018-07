Calejado, Ronaldo pede título em Florianópolis

Com a experiência de ter perdido o Campeonato Brasileiro do ano passado depois de ver o Corinthians falhar na reta final da competição, Ronaldo cobra que o Alvinegro "mate" o Nacional amanhã, contra o Figueirense, em Florianópolis. Se não conseguir ser campeão no Orlando Scarpelli, o ideal é, segundo o Fenômeno, que o time chegue à última rodada em situação bastante confortável diante do Palmeiras, no Pacaembu.

"Não dá para contar com a última rodada. Tenho certeza que o Vasco tem um jogo difícil contra o Fluminense e qualquer coisa pode acontecer. Acredito até em um empate e em caso de vitória fora de casa o Corinthians já garante o título. Tem de pensar nesse domingo, garantir os três pontos e contra o Palmeiras, além da rivalidade, não depender da boa vontade de ninguém", afirmou o ex-jogador, ontem, durante o lançamento do documentário #prasemprefenomeno, que mostra os bastidores do seu jogo de despedida da seleção brasileira.

Confiante de que o Corinthians será campeão, Ronaldo aposta que Adriano poderá ser ainda mais decisivo nessas últimas rodadas - contra o Atlético-MG, o Imperador garantiu a vitória por 2 a 1 com um gol aos 43 minutos do segundo tempo. "Para mim, foi só um tira-gosto do que o Adriano pode dar. O Adriano é talentoso demais. Ele pode ser decisivo no Corinthians, na seleção e em qualquer outro lugar. Ele só tem de querer, se dedicar a isso."

Empresário. O Fenômeno também negou que tenha trabalhado para levar Neymar para o Real Madrid. "Para ele conquistar o mundo, tem de jogar na Europa, mas não tenho nenhuma autonomia, nenhum poder de decisão."