Calendário esportivo 2020: ano terá Jogos Olímpicos, Paralímpicos e Copa América

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio serão o principal evento do calendário esportivo de 2020 e vão atrair todos os olhares dos fãs no meio do ano. Mas a temporada ainda traz, entre outras coisas, competições de diversas modalidades como surfe, skate, mma, automobilismo, basquete, vôlei e natação, entre outras.

No futebol, os principal destaque para os brasileiros é a disputa da Copa América na Argentina e na Colômbia, além do início das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Outra atração é a Eurocopa, que será realizada em novo formato e reunirá as grandes potências da Europa em busca do cobiçado título.

CALENDÁRIO ESPORTIVO 2020

JANEIRO

2 a 25 - FUTEBOL - Copa São Paulo de Juniores (Brasil)

5 a 17 - AUTOMOBILISMO - Rally Dakar - Arábia Saudita

9 a 22 - Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude - Lausanne (Suíça)

18 - MMA - UFC 246: McGregor x Cowboy - Las Vegas (EUA)

18 a 9/2 - FUTEBOL - Pré-Olímpico masculino - Colômbia

20 a 2/2 - TÊNIS - Aberto da Austrália - Melbourne (Austrália)

22 a 26/4 - FUTEBOL - Disputa dos Estaduais

23 a 26 - X Games de Inverno - Calgary (Canadá)

FEVEREIRO

2 - FUTEBOL AMERICANO - Super Bowl 54 - Miami (EUA)

5 a 16/9 - FUTEBOL - Copa do Brasil

5 a 7/11 - FUTEBOL - Copa Sul-Americana

5 a 21/11 - FUTEBOL - Copa Libertadores

6 a 9 - BASQUETE - Pré-Olímpico feminino - Bourges (França)

8 - MMA - UFC 247: Jones x Reyes - Houston (EUA)

9 a 15 - VELA - Mundiais das classes 49er e Nacra 17 - Geelong (Austrália)

9 a 16 - VELA - Mundial de Laser - Melbourne (Austrália)

9 a 13/9 - FUTEBOL - Campeonato Brasileiro feminino

12 a 23 - BIATLO - Mundial - Antholz-Anterselva (Itália)

16 - BASQUETE - Jogo das Estrelas da NBA - Chicago (EUA)

16 - FUTEBOL - Supercopa do Brasil - Brasília (Brasil)

23 a 29 - VELA - Mundial de RS:X - Auckland (Nova Zelândia)

26 a 1/3 - CICLISMO DE PISTA - Mundial - Berlim (Alemanha)

MARÇO

2 a 11 - FUTEBOL - Data Fifa feminina

13 a 15 - ATLETISMO - Mundial Indoor - Nanjing (China)

13 a 21 - VELA - Mundial da classe 470 - Mallorca (Espanha)

14 - MMA - UFC Fight Night 170 - Brasília (Brasil)

14 a 22 - CURLING - Mundial feminino - Prince George (Canadá)

15 - FÓRMULA 1 - GP da Austrália - Melbourne (Austrália)

15 a 5/7 - FUTEBOL - Brasileiro A-2 feminino

16 a 22 - PATINAÇÃO ARTÍSTICA - Mundial - Montreal (Canadá)

22 - FÓRMULA 1 - GP do Bahrein - Sakhir (Bahrein)

22 a 29 - TÊNIS DE MESA - Mundial por equipes - Busan (Coreia do Sul)

26 a 5 - SURFE - Corona Open Gold Coast - Gold Coast (Austrália)

26 a 31 - FUTEBOL - Eliminatórias da Copa do Mundo

28 a 5/4 - CURLING - Mundial masculino - Glasgow (Escócia)

29 - ATLETISMO - Mundial de Meia Maratona - Gdynia (Polônia)

31 a 10/4 - HÓQUEI NO GELO - Mundial feminino - Canadá

ABRIL

4 a 5 - GINÁSTICA ARTÍSTICA - Copa do Mundo - Tóquio (Japão)

5 - FÓRMULA 1 - GP do Vietnã - Hanoi (Vietnã)

6 a 14 - FUTEBOL - Data Fifa feminina

8 a 18 - SURFE - Rip Curl Pro Bells Beach - Bells (Austrália)

9 a 12 - GOLFE - Masters - Augusta (EUA)

14 - VÔLEI - Primeiro jogo da final da Superliga feminina

18 - MMA - UFC 249: Khabib x Ferguson - Nova York (EUA)

19 - VÔLEI - Primeiro jogo da final da Superliga masculina

19 - FÓRMULA 1 - GP da China - Xangai (China)

20 a 25 - NATAÇÃO - Seletiva olímpica - Rio de Janeiro (Brasil)

21 a 26 - SALTOS ORNAMENTAIS - Copa do Mundo - Tóquio (Japão)

22 a 2/5 - SURFE - Margaret River Pro - Margaret River (Austrália)

30 a 3/5 - NADO ARTÍSTICO - Pré-Olímpico - Tóquio (Japão)

MAIO

1 a 17 - HÓQUEI NO GELO - Mundial - Zurique e Lausanne (Suíça)

2 a 28/11 - FUTEBOL - Brasileiro Série B

3 - FÓRMULA 1 - GP da Holanda - Zandvoort (Holanda)

3 a 8/11 - FUTEBOL - Brasileiro Série C

3 a 22/11 - FUTEBOL - Brasileiro Série D

3 a 6/12 - FUTEBOL - Brasileiro Série A

8 a 24 - HÓQUEI NO GELO - Mundial masculino - Suíça

10 - FÓRMULA 1 - GP da Espanha - Barcelona (Espanha)

19 a 18/6 - VÔLEI - Liga das Nações feminina - Vários países

19 a 24 - SKATE - Mundial de Street - Londres (Inglaterra)

22 a 21/6 - VÔLEI - Liga das Nações masculina - Vários países

24 - FÓRMULA 1 - GP de Monaco - Monte Carlo (Monaco)

24 - FÓRMULA INDY - 500 milhas - Indianápolis (EUA)

24 a 7/6 - TÊNIS - Roland Garros - Paris (França)

26 a 31 - CICLISMO BMX - Mundial - Houston (EUA)

26 a 31 - SKATE - Mundial de Park - Nanjing (China)

30 - FUTEBOL - Final da Liga dos Campeões - Istambul (Turquia)

JUNHO

1 a 10 - FUTEBOL - Data Fifa feminina

3 a 13 - SURFE - Quiksilver Pro G-Land - Grajagan (Indonésia)

4 a 9 - FUTEBOL - Data Fifa masculina

7 - FÓRMULA 1 - GP do Azerbaijão - Baku (Azerbaijão)

12 a 12/7 - FUTEBOL - Eurocopa - Final em Londres (Inglaterra)

12 a 12/7 - FUTEBOL - Copa América - Argentina e Colômbia

13 e 14 - AUTOMOBILISMO - 24 horas - Le Mans (França)

14 - FÓRMULA 1 - GP do Canadá - Montreal (Canadá)

18 a 27 - SURFE - Oi Rio Pro - Saquarema (Brasil)

23 a 28 - BASQUETE - Pré-Olímpico masculino - Split (Croácia)

25 a 28 - CICLISMO MOUNTAIN BIKE - Mundial XCO - Albstadt (Alemanha)

27 a 19/7 - CICLISMO DE ESTRADA - Volta da França - França

28 - FÓRMULA 1 - GP do França - Le Castellet (França)

29 a 12/7 - TÊNIS - Wimbledon - Londres (Inglaterra)

JULHO

5 - FÓRMULA 1 - GP da Áustria - Spielberg (Áustria)

7 a 19 - SURFE - Corona Open J-Bay - Jeffreys Bay (África do Sul)

16 a 19 - X Games - Minneapolis (EUA)

19 - FÓRMULA 1 - GP da Inglaterra - Silverstone (Inglaterra)

24 a 9/8 - Jogos Olímpicos - Tóquio (Japão)

AGOSTO

2 - FÓRMULA 1 - GP da Hungria - Mogyorod (Hungria)

16 a 23 - REMO - Mundial - Bled (Eslovênia)

25 a 6/9 - Jogos Paralímpicos - Tóquio (Japão)

26 a 6/9 - SURFE - Tahiti Pro Teahupo'o - Polinésia Francesa

30 - FÓRMULA 1 - GP da Bélgica - Spa (Bélgica)

31 a 13/9 - TÊNIS - US Open - Nova York (EUA)

SETEMBRO

3 a 8 - FUTEBOL - Eliminatórias para a Copa do Mundo

6 - FÓRMULA 1 - GP da Itália - Monza (Itália)

12 a 4/10 - FUTSAL - Copa do Mundo - Lituânia

14 a 22 - FUTEBOL - Data Fifa feminina

15 a 20 - SURFE - Michelob ULTRA Pure Gold Freshwater Pro - Lemoore (EUA)

20 - FÓRMULA 1 - GP de Cingapura - Cingapura

20 a 27 - CICLISMO DE ESTRADA - Mundial - Suíça

25 a 11/10 - FUTEBOL - Copa Libertadores feminina

27 - FÓRMULA 1 - GP da Rússia - Sochi (Rússia)

OUTUBRO

1 a 11 - SURFE - Quiksilver Pro France - Hossegor (França)

8 a 13 - FUTEBOL - Eliminatórias para a Copa do Mundo

11 - FÓRMULA 1 - GP do Japão - Suzuka (Japão)

14 a 25 - SURFE - MEO Rip Curl Pro Portugal - Peniche (Portugal)

19 a 31 - FUTEBOL - Data Fifa feminina

25 - FÓRMULA 1 - GP dos EUA - Austin (EUA)

NOVEMBRO

1 - FÓRMULA 1 - GP do México - Cidade do México (México)

2 a 8 - TÊNIS- WTA Finals - Shenzhen (China)

2 a 21 - Futebol - Mundial Sub-17 feminino - Índia

12 a 17 - FUTEBOL - Eliminatórias para a Copa do Mundo

15 - FÓRMULA 1 - GP do Brasil - São Paulo (Brasil)

15 a 22 - TÊNIS - ATP Finals - Londres (Inglaterra)

21 - FUTEBOL - Final da Copa Libertadores - Rio de Janeiro (Brasil)

23 a 1/12 - FUTEBOL - Data Fifa feminina

29 - FÓRMULA 1 - GP dos Emirados Árabes - Abu Dhabi (Emirados Árabes)

DEZEMBRO