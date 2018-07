Calendário ululante

Começaram os estaduais. E, opa, adivinhem só, começou também a Libertadores! Ah, e os amistosos da seleção estão logo ali. Em breve começará o Brasileirão, com jogos no meio de semana, igualzinho à Libertadores. E teremos ainda a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana, a Recopa Sul-Americana e, para complicar ainda mais, este ano teremos a Copa das Confederações. Isso é de enlouquecer qualquer um. Nada contra termos vários campeonatos. São eles que fazem girar a roda da cada vez mais rica economia do planeta futebol. Mas de nada adianta termos campeonatos que canibalizam uns aos outros. De nada adianta vermos os grandes campeões da temporada passada disputando os estaduais com times reservas, de olho na Libertadores.

Há várias razões para que a Copa do Mundo seja, de longe, a maior competição do universo do futebol. E se eu tivesse que apontar apenas um fator, diria que essa competição sabe se dar ao respeito. Acontece apenas de quatro em quatro anos, com datas conhecidas com enorme antecedência e, quando começa, todo o resto para. O palco é só dela. É por isso que eu vivo insistindo: é muito mais interessante e lucrativo um estadual de 30 dias, com os principais clubes se medindo com força máxima, do que uma competição longa e enfadonha de times mistos.

Um calendário simples e inteligente (características que quase sempre andam juntas) poderia ser organizado assim: estaduais como uma pré-temporada de luxo, começando nas primeiras semanas de janeiro e terminando antes do início da fase de grupos da Libertadores, em meados de fevereiro. Como a Sul-Americana não envolve os mesmos clubes da Libertadores, essas duas competições deveriam ocorrer ao mesmo tempo. É assim na Europa, com a Champions League e a Europa League coexistindo no calendário, com a bossa adicional dos terceiros colocados (e eliminados) na fase de grupos da Champions tendo a chance de se juntar aos clubes que ainda lutam pela Europa League. Já o Brasileirão deveria começar logo após os estaduais, com jogos unicamente no final de semana, sem brigar com a Libertadores e com a Sul-Americana, que dominam os meios de semana.

No 2.º semestre, quando as copas continentais estiverem concluídas, seria a vez, em dois jogos, da Recopa Sul-Americana e, logo em seguida, da Copa do Brasil. Sempre nos meios de semana, com o Brasileirão reinando nos finais de semana. Para concluir, o óbvio mais ululante desse calendário ululante: quando a seleção jogar, todos os campeonatos são interrompidos. Para isso, bastaria encaixar os amistosos com as famosas datas Fifa. Tudo tão fácil, tudo tão óbvio, tudo tão ululante.