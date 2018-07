Calleri passa em branco na estreia e West Ham empata no playoff da Liga Europa

Na estreia do atacante argentino Johnathan Calleri, ex-São Paulo, o West Ham ficou no empate por 1 a 1 com o Astra Giurgiu, nesta quinta-feira, na Romênia, no jogo de ida da fase de playoffs da Liga Europa, etapa que vale vaga para a fase de grupos da competição.

Calleri formou dupla de ataque com o equatoriano Enner Valencia, mas ambos passaram em branco. Quem marcou para a equipe inglesa foi Nobile, de pênalti, nos acréscimos da etapa inicial. Os romenos conseguiram igualar o marcador com Alibec, aos 38 minutos do segundo tempo. O duelo de volta acontecerá na próxima quinta-feira, no London Stadium, o estádio Olímpico usado nos Jogos de Londres-2012, que agora será usado pelo West Ham.

O Shakhtar Donetsk, que contou com os brasileiros Fred, Marlos e Taison como titulares, derrotou o Istanbul Basaksehir por 2 a 1, fora de casa, e ficou mais perto da vaga para a fase de grupos da competição. Os gols da vitória do time da Ucrânia foram marcador por Sokol Cikalleshi (contra) e Kovalenko. Belozoglu descontou para os anfitriões turcos.

O Sassuolo venceu fácil o Estrela Vermelha, da Sérvia, por 3 a 0, em casa, e deixou encaminhada a classificação. Berardi, Politano e Defrel marcaram os gols da partida na Itália. O Fenerbahce também derrotou o Grasshopper, da Suíça, pelo mesmo placar, na Turquia, com dois gols de Miroslav Stoch e um de Chahechouhe.

A próxima semana definirá os 48 times que participarão da fase de grupos da Liga Europa. A competição contará com os 22 classificados dos playoffs, mais os 10 eliminados dos playoffs da Liga dos Campeões da Europa e ainda os 16 classificados diretamente pelos campeonatos nacionais europeus - entre eles Manchester United, Internazionale e Schalke 04.