Caloi investe R$ 25 mi no ciclismo brasileiro

O presidente da fabricante de bicicletas, Eduardo Musa, apresentou seu projeto para as modalidades estrada e, especialmente, mountain bike. Este último terá equipe administrada pela empresa, técnico estrangeiro e poderá participar do calendário internacional da União Ciclística Internacional (UCI).

"Dizem que toda pessoa tem de gerar um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Eu acrescentaria um item: ajudar o país a conquistar uma medalha olímpica", diz o executivo. O objetivo da iniciativa é criar um ídolo para o esporte. "Espero que mudem o ciclismo e o cenário do nosso esporte de base", disse Musa. Suas maiores apostas estão na equipe de mountain bike formada por dois atletas que deverão estar no auge em 2016, Henrique Avancini e Sherman Trezza, ambos de 23 anos, além do jovem talento Nicolas Sessler, 18 anos, atual 7.º do mundo no ranking juvenil da UCI.

No ciclismo de estrada o projeto é mais modesto. A Caloi vai apoiar a equipe de Pindamonhangaba. A internacionalização também está nos planos, mas a longo prazo.

Ciclismo de Pista. Para investir nas pistas, a Caloi aguarda uma posição sobre o destino do Velódromo do Rio que pode ser desativado deixando a equipe LiveWright, patrocinada pela empresa, sem lugar para treinar.