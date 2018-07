Calor causa mudança no Brasil Tennis Cup O forte calor em Florianópolis fez com que os organizadores do torneio decidissem 'poupar' a quadra central, que superaqueceu, e mudar o local de alguns jogos de ontem. Hoje está prevista a estreia da norte-americana Venus Williams. Ela enfrenta a croata Mirjana Lucic-Baroni em jogo que não começará antes das 20 horas na quadra central.