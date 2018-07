Calor e casa cheia são as armas dos lutadores brasileiros no UFC São Paulo

SÃO PAULO - Os brasileiros esperam que o calor seja uma grande arma a favor no ginásio do Ibirapuera. Como não haverá climatização do ambiente, que já foi alvo de reclamações em eventos anteriores, como o Gillette Federer Tour, a tendência é que a atmosfera fique ainda mais calorosa durante os combates.

"Sei que estará cheio, com a torcida a favor do Vitor, mas estou feliz de estar aqui. É louco o quanto este esporte é grande no Brasil. O calor não me incomoda, vivo na Califórnia e estou pronto", avisa Michael Bisping.

Daniel Sarafian, que vai fazer a segunda luta principal da noite do UFC São Paulo contra CB Dollaway, estreará na competição justamente em sua cidade natal. Ele sabe que terá o apoio de muita gente e garante que isso é motivo de orgulho. "Não me sinto pressionado. Estou contente e esperei muito por esse momento. A pressão existe para todo mundo. É assim para quem está começando, mas também com quem está do outro lado."

Cheio de expectativas, o catarinense Thiago Tavares vê a torcida paulistana como um diferencial no evento. "Acho que o Sarafian vai trazer um grande público para este UFC. A torcida é muito importante. Quando eu comecei, eu lutava de graça, pelo prazer de representar as pessoas. Esse apoio todo me deixa muito feliz", revela o lutador, que enfrentará o russo Khabib Nurmagomedov.

Ainda existem ingressos à venda para três dos quatro setores, com preços que variam de R$ 200 (meia-entrada para a arquibancada) a R$ 1.200 (cadeira premium). O setor mais próximo da luta, o octógono premium, não tem mais entradas à disposição. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.ticketsforfun.com.br.