Calor e 'manhas'na Malásia tornam GP imprevisível

Jenson Button e Lewis Hamilton, da McLaren, e Sebastian Vettel e Mark Webber, da Red Bull, têm amanhã, a partir das 5 horas, no circuito de Sepang, na Malásia, boas chances de oferecer um espetáculo melhor que o da etapa de abertura do Mundial, domingo, na Austrália. A TV Globo transmite a corrida.

Se for acrescentada nessa receita uma pitada da velocidade demonstrada pelos pilotos da Mercedes, Michael Schumacher e Nico Rosberg, e da Lotus, Kimi Raikkonen e Romain Grosjean, a segunda prova da temporada pode também, como em Melbourne, produzir um resultado distinto do esperado.

E essa parece ser a marca saudável do campeonato que começou com vitória do rápido, regular e inteligente Jenson Button, no circuito Albert Park, rompendo a hegemonia da Red Bull, campeã, como todos os méritos, nos dois últimos anos, com Sebastian Vettel. Mas Button praticamente não teve adversários na Austrália, enquanto ao longo das 56 voltas do seletivo traçado de 5.543 metros de Sepang o próprio inglês já adiantou que a história deverá ser outra.

"Aqui a corrida será menos previsível. Esse calor impressionante e as características da pista estão provocando um desgaste excessivo dos pneus, além de poder chover para valer. Certamente será uma competição cheia de alternativas", comentou Button.

Em 2009, uma chuva de proporções equatoriais, desabou sobre a região ao sul de Kuala Lumpur interrompendo a prova na 31.ª volta, fazendo com que os 8 primeiros recebessem a pontuação pela metade. Essa variação radical das condições da prova faz do piloto da McLaren o maior candidato à vitória.

Vettel, autor de belo trabalho em Melbourne, por largar em 6.º e chegar em 2.º, comentou que a Red Bull deverá ser mais eficiente ao longo da corrida. "Na simulação que fizemos nos treinos livres (ontem), vimos que deveremos acompanhar os pilotos da McLaren mais de perto."

O companheiro de Button é o veloz Lewis Hamilton, que reconheceu em Sepang que Button administra melhor o consumo dos pneus. "Jenson os tinha em melhor estado e eu já estava escapando do asfalto."

A Pirelli distribuiu pneus duros e médios. Mas pela velocidade, gana de voltar a ser primeiro na Fórmula 1 - foi campeão do mundo em 2008 -, e contando com um carro notável, Hamilton vai lutar lá entre os primeiros e, pela perseverança, não dar trégua se houver alguém na frente.

Apesar de Schumacher, Rosberg, Raikkonen e Grosjean terem se mostrado velozes todo o fim de semana, na Malásia, a mesma falta de constância evidenciada, domingo, deve ser esperada agora. "A degradação de nossos pneus está muito elevada", comentou Rosberg depois dos treinos livres. E Raikkonen, que na Austrália teve problemas com o sistema de direção, ontem precisou substituir o câmbio, custando-lhe cinco posições no grid. "Não estou tendo o começo de campeonato que esperava e gostaria, mas o mais importante é que nosso carro tem grande potencial para ser desenvolvido."

O mais otimista dos torcedores da Ferrari não aposta que Fernando Alonso estará lutando pelo pódio. "Em Melbourne, depois de uma classificação difícil (12.º no grid), ninguém diria que chegaria em quinto", comentou Alonso. Massa está otimista: "Se bobear, disputei na Austrália a pior corrida da minha carreira e aqui não será assim. O novo carro tornou as coisas menos difíceis".