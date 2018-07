Câmara aprova campo de golfe em área protegida A Câmara dos Vereadores do Rio aprovou, por 30 votos contra 10, o projeto que permite a construção de parte do campo de golfe que será utilizado na Olimpíada de 2016 em uma área de proteção ambiental. Pelo texto, que recebeu duas emendas, 58 mil metros quadrados da reserva ecológica do Parque Marapendi serão integrados ao terreno do Grupo Rio Mar. A única contrapartida é que a área permaneça como campo de golfe por 25 anos - após o prazo, os donos do terreno poderão utilizá-lo como desejarem.