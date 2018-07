Câmara Municipal de São Paulo autoriza feriado na abertura da Copa

SÃO PAULO - A Câmara Municipal de São Paulo autorizou a prefeitura a decretar feriado no dia da abertura da Copa do Mundo, em 12 de junho, quando Brasil e Croácia se enfrentam na Arena Corinthians. O pedido havia sido feito em 24 de abril pelo prefeito Fernando Haddad (PT). A votação na noite desta terça-feira foi de 30 votos favoráveis e 15 contrários.

Os vereadores, no entanto, fizeram uma emenda ao projeto de lei. No texto original, a prefeitura ficaria autorizada a decretar feriado municipal, se assim quisesse, nos outros cinco dias em que serão realizados jogos da Copa na cidade. Mas a Câmara propõe que, nessas cinco partidas restantes em São Paulo (dias 19/06, 23/06, 26/06, 01/07 e 09/07), o poder Executivo possa determinar apenas ponto facultativo.

Na mesma sessão desta terça-feira, os vereadores também permitiram a venda de bebida alcoólica dentro do Itaquerão durante os jogos do Mundial - o comércio de cervejas dentro dos estádios estava vetado na capital paulista, por motivos de segurança, desde 1992. A proposta precisa agora passar por segunda votação antes de ir à sanção do prefeito.

Líder da Frente Parlamentar Cristã, o vereador Eduardo Tuma (PSDB) é contra a liberação da venda de bebidas alcoólicas durante a Copa, como exige a Fifa. Dentro do Itaquerão serão vendidas latinhas da cerveja Budweiser, uma das patrocinadoras do evento. "Nós, da bancada evangélica, somos contra essa liberação. É uma exceção descabida. A Frente Cristã aqui na Câmara é contra!", avisou.

Colecionador de cachaças e dono da maior coleção de pingas do Brasil, o vereador Goulart (PSD) defendeu a liberação. "São só durante os jogos da Copa, depois as regras voltam normalmente", afirmou ele. "Voto a favor e vou abrir uma para comemorar daqui a pouco", disse Laércio Benko (PHS).