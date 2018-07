Camarões não espera pontos contra o Brasil Foi curiosa a reação do alemão Volker Finke ao saber que enfrentará o Brasil na primeira fase da Copa do Mundo. O treinador de Camarões tratou de deixar claro que está preocupado apenas com México e Croácia. Embora diga que será uma honra enfrentar os donos da casa, ele considera que marcar pontos contra o Brasil é algo praticamente impossível.