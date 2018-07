Camaronês do PSG: idade e nome falsificados?

O autor da denúncia é Nicolas Philibert, que por anos passou pela África treinando jovens e buscando clubes na Europa para promessas do futebol. Em 2002, o agente propôs ao goleiro transferência para um clube na Armênia. Mas Edel, naquela época, tinha supostamente 19 anos. Nada disso seria verdade. Philibert agora diz que o nome real do goleiro seria Ambroise Beyamena e teria sido transferido com menos de 18 anos, algo ilegal. Segundo ele, os documentos do atleta foram refeitos com pagamento de propinas. Suposta dívida de 30 mil do goleiro teria motivado o empresário a fazer as denúncias.