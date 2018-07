Cambistas pegos nos Jogos de Sochi terão multas altas

A medida, aprovada pelo Conselho da Federação, órgão que conta com os chefes da legislatura e do Executivo de cada uma das unidades territoriais do país, deverá agora ser promulgada pelo presidente Vladimir Putin. A assinatura do líder russo deverá tornar lei essa iniciativa que visa coibir a venda ilegal de bilhetes para os eventos da competição.

Segundo o projeto de lei aprovado nesta quarta-feira, as revendas de ingressos em pequenas quantidades seriam punidas com uma multa cujo valor corresponderia a uma quantia cinco a dez vezes maior do que o preço dos bilhetes comercializados ilegalmente. Entretanto, as punições seriam maiores em caso de revendas de um maior número de ingressos.

"Nós, como organizadores dos Jogos Olímpicos, estamos obrigados, por contrato com o Comitê Olímpico Internacional, a prevenir as altas especulações dos preços dos hotéis e dos ingressos", afirmou o presidente do Comitê Olímpico Russo, Alexander

Zhukov, lembrando que haverá limites para a fixação de preços das diárias dos quartos de cada categoria de hotel.