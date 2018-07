Caminhão de Eduard Nikolaev se recupera e ganha 8ª etapa do Dacar

Um dia depois de enfrentar problemas no trecho cronometrado que deu início à etapa maratona e ver a liderança sair de suas mãos, o caminhão comandado pelo russo Eduard Nikolaev dominou neste domingo (11) a oitava especial da categoria no Rali Dacar . O Kamaz venceu o percurso na região de Iquique, no Chile, em 3h25min47s, mais de 11 minutos sobre o Iveco do holandês Gerard de Rooy, o segundo colocado do dia.

O alto desempenho na especial que contou com 273 km fez o russo ganhar uma posição na classificação geral. Agora, ele é o terceiro colocado, 12min41s atrás do compatriota e líder Airat Mardeev, que acabou a especial em quinto. O segundo posto no acumulado é do também russo Andrey Karginov, terceiro do dia. A diferença para o ponteiro é de apenas cinco minutos.

Única ameaça até agora para os veículos Kamaz, o Man do checo Ales Loprais está na quarta posição após oito etapas. Porém, a distância para o primeiro colocado é grande, de quase uma hora.

DESCANSO

Após dois dias puxados com a etapa maratona, os participantes dos caminhões terão a segunda-feira (12) de folga. Eles poderão descansar em Iquique para então voltar na terça-feira (13) à rota do Dacar e ir em direção à parte final da prova.

8ª ETAPA - CAMINHÕES

1º Eduard Nikolaev (RUS) / Evgeny Yakovlev (RUS) / Ruslan Akhmadeev (RUS) #502 (Kamaz) 3h25min47s

2º Gerard de Rooy (HOL) / Darek Rodewald (POL) / Jurgen Damen (BEL) #501 (Iveco) +11min16s

3º Andrey Karginov (RUS) / Andrey Mokeev (RUS) / Igor Leonov (RUS) #500 (Kamaz) +14min58s

4º Ales Loprais (CZE) / Ferran Marco Alcayna (ESP) / Jan Van der Vaet (BEL) #503 (Man) +20min01s

5º Airat Mardeev (RUS) / Aydar Belyaev (RUS) / Dmitry Svistunov (RUS) #507 (Kamaz) +32min02s

CLASSIFICAÇÃO GERAL - CAMINHÕES

1º Airat Mardeev (RUS) / Aydar Belyaev (RUS) / Dmitry Svistunov (RUS) #507 (Kamaz) 26h33min21s

2º Andrey Karginov (RUS) / Andrey Mokeev (RUS) / Igor Leonov (RUS) #500 (Kamaz) +5min09s

3º Eduard Nikolaev (RUS) / Evgeny Yakovlev (RUS) / Ruslan Akhmadeev (RUS) #502 (Kamaz) +12min41s

4º Ales Loprais (CZE) / Ferran Marco Alcayna (ESP) / Jan Van der Vaet (BEL) #503 (Man) +59min19s

5º Dmitry Sotnikov (RUS) / Igor Devyatkin (RUS) / Andrey Aferin (RUS) #520 (Kamaz) +1h14min29s