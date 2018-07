Caminho até o hexa não será fácil

COSTA DO SAUIPE - O Brasil escapou do supergrupo da morte com três campeões do mundo no sorteio das chaves da Copa de 2014 realizado ontem na Costa do Sauipe, na Bahia, mas se confirmar o favoritismo e avançar às oitavas de final como líder do Grupo A a tendência é já enfrentar uma potência no mata-mata.

A seleção disputará a primeira fase ao lado de Croácia, México e Camarões. A estreia, no dia 12 de junho, na Arena Corinthians, será contra os croatas. Na sequência, a equipe viaja para Fortaleza para enfrentar no dia 17 o México. Na Copa das Confederações, em junho, as duas equipes mediram forças justamente no Castelão e o Brasil venceu por 2 a 0. Os mexicanos, no entanto, não costumam vender barato as suas derrotas para a seleção e, em algumas ocasiões, foram responsáveis por fracassos marcantes do Brasil. O mais recente foi na decisão da Olimpíada de Londres.

A seleção encerra a sua participação na primeira fase contra Camarões, no dia 23, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O Brasil já enfrentou em Copas do Mundo todos os seus adversários da fase de grupos. E tem 100% de aproveitamento diante dessas equipes. A estreia, por exemplo, será uma reedição do primeiro jogo da Copa de 2006, quando a seleção venceu por 1 a 0. Contra o México, o Brasil ganhou três jogos em Mundiais: 4 a 0, em 1950, 5 a 0 em 1954 e 2 a 0 em 1962. Já Camarões foi derrotado em 1994 por 3 a 0.

Os dois primeiros colocados do Grupo A avançam às oitavas de final e enfrentaram os dois primeiros do Grupo B. E as chances de o Brasil encarar Espanha ou Holanda são grandes. Isso porque as duas seleções europeias dividem a chave com Chile e Austrália e são as mais cotadas para ocuparem as duas primeiras posições - devem fazer uma disputa particular para ver quem ficará com a liderança. O primeiro jogo do grupo será uma repetição da final da Copa de 2010, entre espanhóis e holandeses.

"Obviamente que esperamos nos classificar, então vamos enfrentar uma equipe do grupo do Brasil. Podemos ter o Brasil nas oitavas de final, por isso não foi o melhor dos sorteios para nós", admitiu o técnico da Holanda, Louis van Gaal.

O técnico da Espanha, Vicente Del Bosque, também quer evitar a seleção brasileira. "Imagino que o Brasil vai terminar em primeiro lugar. Por isso, temos de dar tudo para ter certeza de que vamos vencer o nosso grupo também."

No caminho rumo ao hexacampeonato, a seleção brasileira ainda pode encarar outro campeão do mundo nas quartas de final. Isso porque Uruguai, Costa Rica, Inglaterra e Itália compõem o Grupo D, e o cruzamento prevê o encontro dessas seleções com as equipes da chave A, a do Brasil. A seleção só enfrentaria França, Argentina e Alemanha a partir das semifinais.

Equilíbrio. Outro grupo bastante complicado é o G, de Alemanha, Portugal, Gana e Estados Unidos. As seleções europeias são as favoritas para garantir as duas vagas, mas correm riscos. Gana fez boa campanha na última Copa, quando chegou nas quartas de final.

Os Estados Unidos chegam ao Mundial com uma seleção renovada após boa campanha nas Eliminatórias e apostam alto no técnico alemão Klinsmann, campeão em 90 como jogador.

A Argentina acabou caindo em um grupo teoricamente fraco, o F. A seleção é favorita para avançar sem grandes dificuldades com três vitórias contra Bósnia, Irã e Nigéria.

Quem também não deve ter problemas para se classificar é a França. Os campeões do mundo de 1998 estão no Grupo E com Suíça, Equador e Honduras e acabaram beneficiados pelas novas regras do sorteio.

Como pior seleção europeia do ranking da Fifa de outubro (21º lugar), a França poderia ser deslocada para o Pote 2, com os africanos e Chile e Equador. A Fifa, no entanto, preferiu fazer um sorteio entre as nove equipes da Europa que não eram cabeças de chave e, assim, a Itália acabou deslocada.