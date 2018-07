Caminhões russos fazem duelo à parte no Rali Dacar

O Kamaz liderado pelo russo Eduard Nikolaev voltou a ser o destaque dos caminhões no Rali Dacar 2015. O veículo pesado do campeão de 2013 ganhou nesta quinta-feira (8) a quinta etapa, a segunda consecutiva na atual edição, que ocorreu entre Copiapó e Antofagasta, no Chile, e ainda assumiu o controle da categoria na classificação geral com o tempo total de 15h16min18s.

A vitória no trecho cronometrado de 458 km deu a Nikolaev uma vantagem considerável diante de seu companheiro de equipe e compatriota Airat Mardeev, segundo colocado no dia e também no acumulado. A diferença entre ambos é superior a oito minutos.

Quem também se deu bem na etapa foi o trio bielorusso do Maz. O time comandado pelo piloto Siarhei Viazovich voltou a figurar entre os cinco primeiros e terminou em terceiro. Eles ocupam o sexto lugar na classificação geral.

O Man de Ales Loprais continua entre os primeiros, porém ainda não conseguiu ameaçar o poderio russo. O caminhão do checo acabou a especial em quarto. Na classificação geral, o veículo é o terceiro colocado, 27min28s atrás de Nikolaev. Mais dois Kamaz seguem no pelotão de frente: Andrey Karginov, em quarto, e Dmitry Sotnikov, em quinto.

SEXTA ETAPA

A caravana do Dacar 2015 permanece nesta sexta-feira (8) no Chile. Após 277 km de trechos cronometrados e 322 km de deslocamento, as equipes dos caminhões chegam à cidade de Iquique.

RESULTADOS DA 5.ª ETAPA

1.º Eduard Nikolaev/Evgeny Yakovlev/Ruslan Akhmadeev (Kamaz) - 4h34min55s

2º Airat Mardeev/Aydar Belyaev/Dmitry Svistunov (Kamaz) - +9min58s

3º Siarhei Viazovich/Pavel Haranin/Andrei Zhyhulin (Maz) - +15min46s

4º Ales Loprais/Ferran Marco Alcayna/Jan Van der Vaet (Man) - +16min43s

5º Dmitry Sotnikov/Igor Devyatkin/Andrey Aferin (Kamaz) - +20min45s

CLASSIFICAÇÃO GERAL

1.º Eduard Nikolaev/Evgeny Yakovlev/Ruslan Akhmadeev (Kamaz) - 15h16min18s

2.º Airat Mardeev/Aydar Belyaev/Dmitry Svistunov (Kamaz) - +8min01s

3.º Ales Loprais/Ferran Marco Alcayna/Jan Van der Vaet (Man) - +27min28s

4.º Andrey Karginov/Andrey Mokeev/Igor Leonov (Kamaz) - +27min36s

5.º Dmitry Sotnikov/Igor Devyatkin/Andrey Aferin (Kamaz) - +45min57s