Caminhões russos lideram na sexta etapa do Rali Dacar

Os caminhões russos da Kamaz vêm dando uma verdadeira aula de pilotagem nesta edição de 2015 do Rali Dacar. Assim como foi na quarta etapa, os três primeiros veículos desta sexta-feira (9) foram russos. Melhor para o trio liderado por Eduard Nikolaev, que foi o mais rápido e fechou o dia com o tempo de 3h24min28s, aumentando a vantagem na ponta da classificação geral.



O trajeto foi de Antofagasta até Iquique, no Chile, com percurso de 647 km, sendo 277 deles de trechos cronometrados.



A segunda posição ficou com Airat Mardeev, que chegou 5min37s atrás do líder. O terceiro a cruzar a linha foi Andrey Karginov, 10min40s após seu compatriota. Ambos aparecem nos segundo e terceiro lugares da classificação geral, respectivamente.

O holandês Gerard de Rooy foi quem chegou mais perto de atrapalhar a hegemonia russa nesta sexta-feira. O seu trio chegou na quarta posição, 11min31s após o líder. Para fechar o top 5 com quatro veículos russos, aparece o trio comandado Dmitry Sotnikov.





Sétima etapa









O sétimo dia de competições finalmente partirá rumo à Bolívia. Diferentemente das motos e quadris, que descansam, os caminhões deixarão

Iquique

(CHI) com destino a

Uyuni

. O trajeto será de 717 km, sendo 321 deles de trechos cronometrados. O dia de descanso dos caminhões será na segunda-feira (12).









Resultados (

extraoficiais

) - 5ª etapa do Dac

ar – Caminhões









1º Eduard

Nikolaev

(RUS) /

Evgeny

Yakovlev

(RUS) /

Ruslan

Akhmadeev

(RUS) #502 (

Kamaz

) 3h24min28s





2º

Airat

Mardeev

(RUS) /

Aydar

Belyaev

(RUS) /

Dmitry

Svistunov

(RUS) #507 (

Kamaz

) +5min37s





3º

Andrey

Karginov

(RUS) /

Andrey

Mokeev

(RUS) / Igor

Leonov

(RUS) #500 (

Kamaz

) +10min40s





4º Gerard de

Rooy

(HOL) /

Darek

Rodewald

(POL) /

Jurgen

Damen

(BEL) #501 (

Iveco

) +11min31s





5º

Dmitry

Sotnikov

(RUS) / Igor

Devyatkin

(RUS) /

Andrey

Aferin

(RUS) #520 (

Kamaz

) +12min44s









Resultados (

extraoficia

is

) – Classificação geral do Dac

ar após cinco etapas – Caminhões









1º Eduard

Nikolaev

(RUS) /

Evgeny

Yakovlev

(RUS) /

Ruslan

Akhmadeev

(RUS) #502 (

Kamaz

) 18h10min46s





2º

Airat

Mardeev

(RUS) /

Aydar

Belyaev

(RUS) /

Dmitry

Svistunov

(RUS) #507 (

Kamaz

) +13min38s





3º

Andrey

Karginov

(RUS) /

Andrey

Mokeev

(RUS) / Igor

Leonov

(RUS) #500 (

Kamaz

) +38min16s





4º

Dmitry

Sotnikov

(RUS) / Igor

Devyatkin

(RUS) /

Andrey

Aferin

(RUS) #520 (

Kamaz

) +58min41s





5º

Siarshei

Viazovich

(BLR) / Pavel

Haranin

(BLR) / Andrei

Zhyhulin

(BLR) #510 (

Maz

) 1h16min44s