Caminhos opostos

Pra variar os dois dominaram o noticiário da semana, por barulheiras maiores do que buzinaços em congestionamentos nesta cidade. O Palmeiras quebra a cara pelo destempero de Kleber e pela debilidade da diretoria. O Corinthians bagunça o coreto de rivais ao ver seu futuro estádio confirmado como abertura da Copa e ao anunciar que pretende ter de volta Carlitos Tevez. Resumo: um é zero de marketing, enquanto o outro "causa", como diz a moçada.

Perdi a conta das vezes em que espinafrei a cartolagem palestrina. Certamente, mais do que gostaria, menos que ela merecia - e juro que isso não me proporciona prazer. Mas fico impressionado com a capacidade da turma da Turiaçu para pisar na bola. Quando se imagina que já cometeu todas as bobagens possíveis e suportáveis, surpreende com mais uma, pior do que a anterior.

A história da falida transferência de Kleber para o Flamengo é um troféu ao mau gerenciamento de conflitos. Bateu inquietação na cabeça do rapaz, ao saber que o clube carioca se dispunha a pagar o dobro dos salários se trocasse o Parque Antártica pela Gávea. E o que fez a diretoria verde desde o primeiro momento? Protelou a solução, com promessas superficiais de que o compensaria pela valorização no mercado.

Ficou no papo furado. Kleber deu sua contribuição ao sair do time nas últimas rodadas por contusão agravada no momento em que completaria o número de jogos que o impediria de defender outro clube na Série A. E o Fla? Ah, só na moita, pra ver que bicho ia dar.

O balde transbordou a partir do fim de semana, depois de Kleber não participar da vitória sobre o Santos. Daí ouviu Roberto Frizzo dar-lhe cutucada ao falar que o time não sentiu falta dele. Kleber partiu para o contra-ataque, no dia seguinte, e desandou a falar mal do diretor de futebol como a devolver caneladas em zagueiro desleal. Pegou pesado.

Baixaria constrangedora. O discurso de Kleber era de quem pedia para assinar carta de demissão - se bobear, por justa causa. E como se comportou a diretoria do Palmeiras? Com conversa pra boi dormir ("É um bom menino, está de cabeça quente"). Deus me livre de tiranias e censura, mas Kleber tirou toda a autoridade de seus patrões, ao frisar que no Palmeiras só importavam Felipão, seus companheiros e a torcida.

Quer saber: nem está errado no que disse, porque faz muito tempo que o Palmeiras tem administradores vacilantes. Foi deselegante na forma com que se referiu em público a quem lhe paga os salários. E escancarou a falta de pulso num clube com história infinitamente superior à sua e à dos atuais inquilinos do poder. Para a comédia virar pastelão, o Fla desistiu do negócio e no Palestra todos ficaram com cara de tacho.

Até onde vão afundar o Palestra?

Na outra ponta da cidade, o clima é de euforia. O Corinthians lidera o Brasileiro, terá estádio para abrir o Mundial e agora sonha com o retorno de Tevez. Mas eis uma história mal contada. Andrés Sanchez se dispôs a pagar 90 milhões para contratar o argentino e a pagar-lhe outros tantos em quatro anos de contrato. Dinheiro, garante, não faltará, pelas receitas de publicidade, de bilheteria, televisão e marketing.

Gosto de Tevez, é combativo, sua a camisa que veste. Tem qualidade e identificação com a Fiel. Mas não vale essa dinheirama. Não é mais o jovem que veio do Boca seis anos atrás, não haverá como recuperar adiante o dinheiro investido. Também não me convence que venda como Ronaldo.

Absurdo compará-los. Um foi eleito três vezes melhor do mundo, é conhecido em qualquer lugar. Tevez tem prestígio aqui, na Argentina e, em parte, na Inglaterra. Se estivesse com a bola inflada na terra da rainha, não sairia de lá tão cedo. Em termos técnicos, ok, pode ser mais útil do que foi Ronaldo. Mas a conta do investimento não fecha, a não ser que Sanchez e Kia Joorabchian (olha ele de volta!) tenham varinha mágica.