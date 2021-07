Camisas de LeBron James e Zidane são leiloadas por R$ 3 milhões

Camisas históricas de Lebron James e Zinedine Zidane foram leiloadas neste domingo por US$ 620 mil (cerca de R$ 3,17 milhões). A venda foi organizada virtualmente pela empresa Julien's Auctions.

De valor recorde, o uniforme do astro do Los Angeles Lakers foi leiloado por US$ 512 mil (R$ 2,6 mi). James usou a camisa quando apareceu pela primeira vez na capa da revista Sports Illustrated, em 2002, época na qual ainda estava no ensino médio.

O uniforme esportivo de maior preço registrado até domingo era o usado pelo ex-presidente Barack Obama no último ano do ensino médio, que se aproximou de US$ 200 mil (R$ 1 mi).

No mesmo leilão, três uniformes confeccionados para Zidane para a final da Copa do Mundo de 1998, quando a França venceu o Brasil por 3 a 0 com dois gols do ex-jogador, foi vendida por US$ 108 mil (R$ 552 mil).

O uniforme foi autenticado pela Fifa e pela Adidas, mas a casa de leilões não teve condições de assegurar que o astro utilizou a camisa durante a decisão com a seleção brasileira.