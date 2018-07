Campeã brasileira de triatlo volta à seleção de polo e mira Olimpíada

Número 17 do ranking mundial de triatlo, Pamela Oliveira é a grande favorita a ficar com a vaga olímpica do Brasil em 2016. À frente de Flavinha no ranking ainda estão Bia Neres e Luisa Baptista, também da seleção brasileira.

Desde o ano passado, Flávia havia voltado a treinar no polo aquático do Pinheiros, clube que defendia também no triatlo. Capitã da seleção brasileira no Pan do Rio, em 2007, ela foi aceita de volta no grupo e convocada pelo técnico canadense Pat Oaten.

A equipe vai treinar até o próximo dia 29 de março no Havaí, onde as brasileiras disputarão um torneio com universidades americanas, em preparação para a fase preliminar da Liga Mundial, de 28 de abril a 3 de maio. Enquanto isso, os homens estão treinando na Croácia.