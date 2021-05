Campeã da última etapa, Tatiana Weston-Webb cai na repescagem em Rottnest Search

Campeã em Margaret River, a brasileira Tatiana Weston-Webb foi eliminada de forma precoce na etapa de Rottnest Island, a quarta e última na Austrália, do Circuito Mundial de Surfe, após ficar em último lugar na primeira bateria da fase de eliminação da categoria feminina. Com o resultado desta segunda-feira, a gaúcha ganha apenas 1.045 pontos e pode perder a segunda colocação do ranking mundial.

A surfista brasileira havia perdido na primeira rodada para a japonesa Amuro Tsuzuki e para a australiana Keely Andrew, caindo para a repescagem. Na primeira bateria desta segunda-feira, Tatiana teve dificuldades para encontrar boas ondas no mar de Rottnest Island, uma ilha que fica na região oeste da Austrália. Somando apenas 4,77 pontos, acabou superada pelas australianas Nikki Van Dijk (10,10) e Mia McCarthy (7,16).

A eliminação precoce em Rottnest Island quebra uma sequência de grandes resultados de Tatiana. Ela esteve na final das duas últimas etapas, resultados que a alçaram à segunda colocação do ranking da temporada, atrás apenas da havaiana Carissa Moore. A brasileira deve descartar ao fim da temporada o mau resultado desta etapa, mas já vê a sua vice-liderança ameaçada.

Entre os homens, os brasileiros venceram sete das 12 baterias da primeira rodada no sábado. Avançaram Filipe Toledo, Adriano de Souza, Italo Ferreira, Gabriel Medina, Alex Ribeiro, Miguel Pupo, Yago Dora e Deivid Silva.

Nesta segunda-feira, apenas Caio Ibelli conseguiu passar pela repescagem. Ele pegou 13 ondas intermediárias para conseguir duas notas médias (5,33 + 4,30, total de 9,66 pontos). Foi o suficiente para ficar na frente do australiano Stuart Kennedy (4,83 + 4,33, total de 9,16) e do também brasileiro Peterson Crisanto (4,07 + 1,83, total de 5,90), que acabou eliminado.

Outro brasileiro que deixou a disputa foi Jadson André. Ele somou apenas 7,10 pontos e foi superado pelos australianos Jacob Willcox (13,50) e Morgan Cibilic (8,90).