Campeã de 2012, queniana Maurine Kipchumba disputará a São Silvestre de 2015

Hoje fazendo parte da equipe Luana Sports/Caixa, ela foi campeã da São Silvestre então quando defendia as cores do Cruzeiro, de Belo Horizonte, e será uma das favoritas ao topo do pódio. Deste grupo faz parte da etíope Ymer Ayalew, campeã no ano passado, quando a atleta encerrou uma hegemonia de seis anos das corredoras do Quênia na prova.

Kipchumba, por sua vez, tem no seu currículo a vitória na Volta Internacional da Pampulha, também obtida em 2012, e no ano seguinte venceu novamente a prova realizada na capital mineira e ainda foi vice-campeã da Meia Maratona do Rio.

A largada desta edição da São Silvestre ocorrerá na Avenida Paulista, altura da rua Frei Caneca, e o trecho de 15 quilômetros da prova será encerrado também na Paulista, em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero. O pelotão de elite feminino terá a largada às 8h40, enquanto a prova masculina começará às 9 horas.

Na última segunda-feira, a organização da São Silvestre confirmou oficialmente a presença do queniano Stanley Biwott, atual campeão da Maratona de Nova York, como participante da prova paulistana, que neste ano reunirá cerca de 30 mil atletas.

A programação da prova prevê como primeira atividade a retirada do kit e do chip, que acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de dezembro das 9h às 19h, e no dia 30 de dezembro, das 9h às 16h, no Ginásio do Ibirapuera - Rua Manoel da Nóbrega, 1361, em São Paulo. O atleta deverá comparecer pessoalmente. Não haverá entrega de kits e chips para terceiros. O kit deverá ser retirado preferencialmente pelo atleta inscrito.