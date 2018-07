Campeã do Pan deixa São Silvestre em segundo plano Medalhista de ouro na maratona dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em outubro, no México, a brasileira Adriana Aparecida da Silva confirmou participação na edição deste ano da Corrida Internacional de São Silvestre. Mas ela já admitiu que a prova a ser disputa no próximo sábado, pelas ruas de São Paulo, ficou em segundo plano na sua preparação.