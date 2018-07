Campeã do UFC, Ronda Rousey estrela ensaio sensual

SÃO PAULO - A campeã invicta do UFC, Ronda Rousey, aceitou convite para fazer algumas fotos sensuais para seus fãs. Depois de vencer Miesha Tate com chave de braço em dezembro - das 11 lutas que fez no MMA até hoje, todas foram conquistadas desta forma -, a lutadora norte-americana e ex-judoca postou parte do resultado desse trabalho no seu Instagram.

Quem assina o trabalho fotográfico é Brian Bowen Smith, que escolheu um cenário completamente diferente daquele onde a lutadora de UFC costuma aparecer. Enquanto aguarda seu próximo desafio, dia 22 de fevereiro, contra Sara McMann, no UFC 170, Ronda abusa da delicadeza.