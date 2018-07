Campeã em Cincinnati, Pliskova mantém Serena na liderança e cola no Top 10 da WTA

A checa Karolina Pliskova foi a principal personagem da atualização desta segunda-feira do ranking da WTA. Campeã do Torneio de Cincinnati no último fim de semana, ela impediu uma mudança na liderança da lista, ainda ocupada pela norte-americana Serena Williams, e também ascendeu para o 11º lugar, colando no Top 10.

Com uma lesão no ombro direito, Serena não defendeu na última semana o seu título de 2015 do Torneio de Cincinnati, ficando sob risco de ser ultrapassada pela alemã Angelique Kerber - o que ocorreria apenas em caso de conquista do troféu. Mas foi Pliskova quem se deu melhor na decisão do último domingo.

Assim, Serena permanece em primeiro lugar no ranking, com 7.050 pontos, mas com uma vantagem de apenas 190 para Kerber, que soma 6.860. Semifinalista em Cincinnati, a espanhola Garbiñe Muguruza acumula 5.830 pontos.

Já a polonesa Agnieszka Radwanska ascendeu para o quarto lugar, ultrapassando a romena Simona Halep, mesmo tendo realizado uma campanha pior - parou nas quartas de final, enquanto a oponente avançou até as semifinais. Porém, Halep descartou a pontuação relativa ao vice-campeonato de Cincinnati em 2015, o que acabou provocando a sua queda no ranking da WTA.

Sem jogar na última semana, a norte-americana Venus Williams e a bielo-russa Victoria Azarenka continuam em sexto e sétimo lugar, respectivamente. Eliminada na terceira rodada, a italiana Roberta Vinci permanece na oitava colocação.

O Top 10 é completado pela norte-americana Madison Keys, que não jogou em Cincinnati, e pela russa Svetlana Kuznetsova, que parou nas quartas de final. Logo depois, então, em 11º lugar, vem Pliskova, que ascendeu seis posições depois de ser campeã em Cincinnati e agora está a apenas 55 pontos do Top 10.

Já Teliana Pereira, que não entrou em quadra na semana seguinte ao torneio de tênis da Olimpíada - caiu na estreia de simples no Rio - continua sendo a melhor brasileira da lista, apenas em 137º lugar.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1ª - Serena Williams (EUA), 7.050 pontos

2ª - Angelique Kerber (ALE), 6.860

3ª - Garbiñe Muguruza (ESP), 5.830

4ª - Agnieszka Radwanska (POL), 5.340

5ª - Simona Halep (ROM), 5.151

6ª - Venus Williams (EUA), 4.005

7ª - Victoria Azarenka (BLR), 3.551

8ª - Roberta Vinci (ITA), 3.465

9ª - Madison Keys (EUA), 3.341

10ª - Svetlana Kuznetsova (RUS), 3.190

11ª - Karolina Pliskova (RCH), 3.135

12ª - Carla Suárez Navarro (ESP), 3.100

13ª - Dominika Cibulkova (ESQ), 3.100

14ª - Johanna Konta (GBR), 2.905

15ª - Petra Kvitova (RCH), 2.865

16ª - Timea Bacsinszky (SUI), 2.713

17ª - Samantha Stosur (AUS), 2.370

18ª - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.195

19ª - Barbora Strycova (RCH), 2.050

20ª - Elena Vesnina (RUS), 1.967

137ª - Teliana Pereira (BRA), 423

160ª - Paula Gonçalves (BRA), 350