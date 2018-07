Campeã Inter não deverá ter vida fácil a partir das oitavas

O segundo lugar no Grupo A da primeira fase da Copa dos Campeões deverá custar caro para a Internazionale, a atual campeã do Velho Continente, a partir das oitavas de final da edição 2010/2011. No sorteio do dia 17, o time italiano tem grandes chances de ter de encarar um clássico já no primeiro mata-mata.

Julio Cesar, Maicon, Lúcio e Thiago Motta, Philippe Coutinho poderão ter pela frente o Barcelona, que eliminou no campeonato passado nas semifinais, Bayern de Munique, com quem decidiu o título ou o Real Madrid, que é dirigido pelo seu ex-técnico, o português José Mourinho. Manchester United e Chelsea são outros duros rivais que estão na lista. Se o sorteio for generoso, o adversário pode vir a ser Schalke ou Shakhtar.

Milan e Roma vivem o mesmo drama do rival. Também segundos colocados em seus grupos, os outros dois times italianos classificados podem ter uma trajetória bastante complicada para seguir na disputa da competição continental.

O Arsenal, único inglês a não ser campeão de grupo, é outro time grande que certamente enfrentará um caminho árduo. Ou pega os favoritos Barcelona, Real Madrid e Bayern de Munique ou vai encarar o embalado Schalke 04, que venceu seus três jogos em casa na primeira fase.