Campeã mundial do levantamento de peso é cortada da delegação brasileira do Pan A delegação brasileira convocada na semana passada para os Jogos Pan-Americanos já teve o primeiro corte. Campeã mundial juvenil (sub-17) no arranco, Aline Facciola foi cortada pela Confederação Brasileira de Levantamento de Peso. De acordo com a CBLP, a garota carioca, de apenas 15 anos, foi cortado por contusão.