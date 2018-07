Campeã mundial do salto em altura sofre lesão e não poderá tentar o bi Atual campeã mundial do salto em altura, Svetlana Shkolina não vai poder defender o seu título em Pequim (China), no fim de agosto. A saltadora russa, de 29 anos, sofreu uma lesão no tendão de Aquiles durante o Campeonato Russo, nesta terça-feira, e só voltará a competir na próxima temporada.