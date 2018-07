Campeã mundial dos 3 mil metros depõe e nega doping Marta Domínguez, campeã mundial dos 3 mil metros com obstáculos, negou qualquer envolvimento com doping ao testemunhar nesta quarta-feira na investigação espanhola antidoping Operação Galgo. "Tenho muito claro que sou inocente e voltarei a competir quando me recuperar da gravidez", declarou a espanhola depois de dar um depoimento de duas horas e 30 minutos em um tribunal de Madri.