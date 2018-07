Campeã mundial, Izabela se reveza entre disco e peso

Foi no lançamento do disco, mas a medalha de ouro conquistada por Izabela Rodrigues no Mundial Juvenil de Atletismo, na semana passada, poderia muito bem ter vindo na arremesso de peso. Afinal, a jovem de 18 anos, atleta do clube BM&F Bovespa, reveza-se entre as duas provas nesse início de carreira.

O ouro em Eugene (EUA) veio com um lançamento de 58,03 metros, uma melhora significativa em relação aos 55,88m que ela tinha como melhor marca da vida até a viagem aos EUA. Inscrita na prova como apenas a sexta favorita, acabou com o título.

No arremesso de peso, não passou nem da fase de classificação em Eugene. Mas bastaria repetir os 16,38 que marcou no Brasileiro Juvenil, há exato um mês, que Izabela seria medalhista de bronze no Mundial. Uma melhora de 1 metro e ficaria com o ouro.

Nesta terça, perguntada sobre a prova preferida, riu e disse: "Agora, acho que estou gostando mais do disco...". Depois, questionada se gostava mais do peso até a semana passada, foi sincera: "Depende da posição em que fico na competição".

Izabela é a segunda garota brasileira a subir ao alto do pódio em um Mundial Juvenil. Geisa Arcanjo ganhou o ouro no peso em 2009, mas perdeu a medalha depois de ser flagrada em teste antidoping - consumiu um chá verde proibido. Além delas, só Thiago Braz (salto com vara, 2012) e Clodoaldo Gomes da Silva (20.000 metros, 1994) venceram em Mundiais da categoria.

Antes de descansar em Adamantina, sua cidade no interior de São Paulo, Izabela vai competir domingo no Campeonato Ibero-Americano, no Ibirapuera. Terceira do ranking brasileiro adulto, vai competir no arremesso de peso, apenas.