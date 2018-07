Campeã olímpica admite que omitiu substância proibida

A jamaicana foi flagrada no exame antidoping no dia 23 de maio, durante uma etapa da Diamond League, em Xangai, e foi punida com seis meses de suspensão. Fraser ficou na segunda colocação, na ocasião, e posteriormente revelou que estava deprimida e confusa com o resultado.

"Foi neste estado de espírito que omiti a oxicodona. Eu assumo total responsabilidade por este lapso de minha parte. O tempo chegou para que eu pudesse explicar este problema que dominou minha vida nos últimos quatro meses", declarou.

Frasier se sagrou campeã olímpica nos 100 metros rasos no Jogos de Pequim, em 2008, seguida da disputa por suas compatriotas Sherone Simpson e Kerron Stewart. Em 2009, ela ainda conquistou o título mundial em Berlim, na mesma prova.