Campeã olímpica do heptatlo fica fora do Mundial

LONDRES - O Mundial de Atletismo perdeu mais uma das suas principais atrações. Nesta quarta-feira, a britânica Jessica Ennis-Hill, que faturou a medalha de ouro do heptatlo nos Jogos Olímpicos de Londres/2012, anunciou que não vai competir em Moscou por causa de uma contusão.

Ennis vem sofrendo com uma lesão no tendão de Aquiles nas últimas semanas. Mesmo assim, voltou a competir no último fim de semana, na etapa de Londres da Liga Diamante, que comemorou o aniversário de um ano da realização dos Jogos Olímpicos. A britânica, porém, terminou apenas em quarto lugar nos 100m com barreiras e em oitavo no salto em distância.

Assim, longe das suas melhores condições, Ennis desistiu de participar do Mundial de Atletismo. "Não estou onde eu queria estar tanto em relação a dor quanto a minha forma", disse. "Dizer que eu estou destruída é um eufemismo", completou.

A decisão foi tomada por Ennis e seu técnico, Toni Minichiello. Ele explicou que o risco de agravar a lesão pesou para que a britânica desistisse do Mundial. "A participação no Mundial poderia causar mais danos e tornar a recuperação ainda mais difícil", disse.

Ennis, de 27 anos, foi campeã mundial do heptatlo há quatro anos, em Berlim, mas ficou apenas com a medalha de prata em 2011, no Mundial de Daegu, na Coreia do Sul, onde foi superada pela russa Tatyana Chernova. A atual campeã, inclusive, também não vai competir em Moscou por causa de uma lesão.

O Mundial de Atletismo será realizado entre os dias 10 e 18 de agosto e já havia perdido outras atrações antes da desistência de Ennis. As principais são o queniano David Rudisha e o jamaicano Yohan Blake, que estão contundidos, e o norte-americano Tyson Gay, que deu positivo em exame antidoping.