Campeão antecipado, Márquez lidera treinos da MotoGP em Valência

Campeão antecipadamente da temporada 2014 da MotoGP, Marc Márquez mostrou nesta sexta-feira que não diminuiu a motivação para a última prova do campeonato. O espanhol da Honda liderou os dois treinos livres da etapa de Valência, no Circuito Ricardo Tormo, e terminou o dia como o piloto mais rápido.

Com 12 vitórias em 16 provas realizadas, Márquez já igualou o recorde de triunfos de um piloto em uma temporada, obtido pelo australiano Michael Doohan em 1997, o espanhol vai se isolar como recordista de triunfos em um ano caso ganhe a etapa de Valência. E nesta sexta-feira ele mostrou que a possibilidade é real.

Márquez liderou os dois treinos livres do dia, sendo que a marca registrada na primeira atividade, com 1min31s296. O espanhol Jorge Lorenzo, da Yamaha, foi o segundo colocado da sexta-feira, com a marca de 1min31s489, também feita na sessão inicial.

O italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, ficou em terceiro lugar após terminar na vice-liderança no segundo treino livre, com 1min31s558. O espanhol Aleix Espargaró, que correrá a sua última prova pela Forward após acertar a sua transferência para a Suzuki, foi o quarto mais rápido, com 1min31s565.

O espanhol Dani Pedrosa, da Honda, foi o quinto colocado, à frente do britânico Cal Crutchlow, da Ducati, do italiano Valentino Rossi, da Yamaha, do alemão Stefan Bradl, da LCR Honda, e do espanhol Paul Espargaró e do britânico Bradley Smith, ambos da Yamaha Tech3.

Confirmada no grid de 2015, a Suzuki teve dificuldades nos treinos livres desta sexta-feira no Circuito Ricardo Tormo. E o francês Randy de Puniet fechou o dia apenas na 19ª colocação.

Os pilotos da MotoGP voltam a acelerar neste sábado, quando será realizado o treino de classificação da etapa de Valência a partir das 11h10 (horário de Brasília). A corrida tem largada prevista para as 11 horas do domingo.