Campeão aposta em garoto do Paraná e no ''novo Messi'' Com o sucesso de Hulk e Falcao Garcia no ataque (juntos, somam 32 gols), o Porto já pensa nos possíveis sucessores. O clube português já tem acertado dois reforços sul-americanos para a próxima temporada. ambos de apenas 17 anos: o brasileiro Kelvin, do Paraná, e o argentino Juan Iturbe, que atua no Cerro Porteño, do Paraguai. Revelado pelo Paraná, Kelvin foi promovido ao elenco profissional em outubro do ano passado, e ameaçou ir à Justiça no início desse ano para obter liberação e se desligar do clube paranaense, podendo assim defender o time português. Já Juan Iturbe, que será adversário do Santos no Cerro Porteño, em jogo decisivo pela Libertadores, foi apelidado (com grande dose de exagero) de "Novo Messi" pelos argentinos. No último Sul-Americano sub-20, ele defendeu a Argentina e fez o gol da vitória (2 a 1) no jogo com o Brasil.