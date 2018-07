Campeão da Moto GP, Marc Márquez passa bem após cirurgia no nariz Atual campeão da MotoGP, o piloto Marc Márquez aproveitou o fim da temporada para ser submetido a uma cirurgia no nariz, nesta segunda-feira. A operação corrigiu um desvio de septo no nariz do espanhol, que vinha apresentando dificuldades para respirar.