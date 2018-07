Campeão da MotoGP ficará fora de testes na Austrália

Por causa do problema, o atual campeão da maior categoria da motovelocidade mundial também ficou fora dos testes desta semana no circuito de Sepang, na Malásia, mas já é certo que o piloto espanhol poderá estar na pista na prova de abertura da temporada de 2014, marcada para 23 de março, no Catar.

Nesta quarta-feira, Márquez foi aconselhado pelo médico Xavier Mir, famoso por tratar de pilotos da MotoGP, a descansar e não se arriscar com possíveis novas lesões, que poderiam vir a ocorrer em Phillip Island. O espanhol, por sua vez, lamentou a sua ausência nos testes em solo australiano, mas admitiu que a mesma era necessária.

"É claro que estou desapontado por não estar em Sepang agora e ficar fora do teste de Phillip Island também é um azar, mas acredito que é a melhor decisão" disse o piloto da Honda, que depois explicou a conversa que teve com Mir. "Apesar dele ter ficado contente com a situação da minha perna de forma geral, depois de apenas sete dias desde o acidente, ele aconselhou-me a não correr riscos desnecessários. Por isso, vou aproveitar o tempo para descansar e para estar o mais apto possível para voltar no Catar para a primeira corrida do ano na melhor forma possível", completou.

Na semana passada, Márquez se acidentou em um treino de motocross em Lleida, na Espanha, de onde foi levado imediatamente para o Hospital Universitário Quiron Dexeus, em Barcelona. E, após submeter o piloto a uma tomografia computadorizada e a um exame de raio X, Mir minimizou a gravidade da fratura e descartou a realização de uma cirurgia, mas estabeleceu um prazo previsto de três a quatro semanas de recuperação.