Campeão da MotoGP sofre fratura e para por quatro semanas

LLEIDA - Atual campeão da MotoGP, Marc Márquez sofreu uma fratura na fíbula da perna direita durante um treino de motocross na tarde da última quarta-feira, em Lleida, na Espanha. A informação foi confirmada nesta quinta pela Honda, equipe que o piloto espanhol defende na maior categoria da motovelocidade.

A escuderia informou que, após o acidente, o campeão mundial foi levado imediatamente para o Hospital Universitário Quiron Dexeus, em Barcelona, onde foi tratado pelo médico Xavier Mir, famoso por atender pilotos da MotoGP. E, após submeter o piloto a uma tomografia computadorizada e a um exame de raio X, Mir minimizou a gravidade do problema, assim como descartou a realização de uma cirurgia.

"Os resultados mostraram que não há danos de ligamentos, nem luxação e que não é necessário operar. Julgo que ele vai necessitar de três a quatro semanas para se recuperar totalmente", avisou o médico nesta quinta-feira.

Por causa do acidente ocorrido em pista de terra, Márquez ficará fora da segunda bateria de testes coletivos da MotoGP, marcada para acontecer no circuito de Sepang, na próxima semana, na Malásia, assim como também não deverá participar dos testes que ocorrerão na semana seguinte, em Phillip Island, na Austrália. Isso pelo fato de que a orientação médica é a de que o espanhol não apoie o pé no chão por duas semanas. Ele, inclusive, já iniciou um tratamento de terapia magnética no local fraturado.

Apesar de perder parte dos testes da pré-temporada, Márquez deverá reunir condições de estar na prova de abertura da temporada do Mundial deste ano, no próximo dia 23 de março, no Catar. O piloto lamentou nesta quinta-feira o acidente ocorrido com ele, mas ao mesmo tempo exibiu alívio pelo fato de a fratura não ter sido grave.

"Foi claramente um acidente azarado que podia ter acontecido a qualquer um e em qualquer momento. Fui levado de imediato para o hospital, onde fui tratado pelo Doutor Mir. Felizmente não há danos nos ligamentos e parece que é uma fratura limpa", ressaltou.