Campeão da São Silvestre vence Troféu Cidade de SP O queniano Edwin Kipsang voltou a vencer uma prova de rua em São Paulo. Depois de conquistar o título da versão masculina da São Silvestre no último dia de 2012, ele triunfou nesta sexta-feira no Troféu Cidade São Paulo, uma disputa com percurso de 10 quilômetros, que faz parte da programação das comemorações dos 459 anos da capital paulista.