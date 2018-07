Campeão da Volta da França de 2010 deixa o ciclismo

Dono de um título da Volta da França, o luxemburguês Andy Schleck, de apenas 29 anos, anunciou nesta quinta-feira a sua aposentadoria do ciclismo, três meses depois de sofrer um acidente e abandonar a última edição da tradicional prova por causa de uma lesão no joelho.

Schleck venceu a Volta da França de 2010, mas a conquista só foi "assegurada" dois anos depois, com a desclassificação do espanhol Alberto Contador por doping. Naquela oportunidade, ele disse que não sentia qualquer alegria por aquela conquista, mas dessa vez adotou um discurso diferente. "É uma boa memória, porque eu ganhei essa Volta da França e mereço", disse Schleck.

Em 2011, ele parecia destinado a ganhar a Volta da França, mas acabou perdendo a liderança para o australiano Cadel Evans no penúltimo dia. Considerado um prodígio, o luxemburguês também foi alvo de críticas durante a sua carreira por não conseguir mais feitos por uma suposta falta de dedicação.

"Minha carreira está cheia de sucessos, mas também com uma série de chances perdidas", disse. "Se você voa alto, você cai. Mas eu sempre me levantei", acrescentou, para concluir: "Agora eu não posso me levantar".

Nos últimos dois anos, uma série de percalços atrapalhou a sua carreira. No último evento preparatório para a Volta da França de 2012, Schleck machucou a coluna em uma queda e precisou ficar fora da prova e até mesmo da Olimpíada de Londres.

Então, na última Volta da França, ele se colidiu com um espectador durante a terceira etapa e teve que abandonar. O agora ex-ciclista machucou os ligamentos, a cartilagem e o menisco do joelho. "Não há nada mais que possamos fazer", disse Schleck.