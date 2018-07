Campeão da Volta da França renova contrato com equipe

MANCHESTER - Atual campeão da tradicional Volta da França, o ciclista britânico Chris Froome anunciou nesta segunda-feira a renovação do seu contrato com a equipe Team Sky. O novo vínculo é válido por um ano. "Este é o lugar certo para eu continuar evoluindo no ciclismo", afirmou Froome.

A Team Sky também renovou o contrato de outros nove ciclistas para a próxima temporada, incluindo Peter Kennaugh, David Lopez e Ian Stannard, que ajudaram Froome a superar neste ano o compatriota e companheiro de equipe Bradley Wiggins, campeão olímpico e da Volta da França de 2012.

A lista de 10 ciclistas conta ainda com Luke Rowe, Salvatore Puccio, Serio Henao, Chris Sutton, Danny Pate e Xabier Zandio. Wiggins, por sua vez, já tem contrato em vigor, que vai até o fim do próximo ano. Richie Porte e Geraint Thomas, que também integram a Team Sky renovaram seus vínculos durante a temporada.